Duisburg (dpa) - 19 Tote, 342 Verletzte - das ist heute Morgen die traurige Bilanz der Massenpanik während der Loveparade in Duisburg. Viele tausende Besucher hatten trotz des Unglücks bis zum frühen Morgen gefeiert. Der genaue Ablauf der Massenpanik ist noch unklar. Es gibt Kritik am Sicherheitskonzept der Veranstalter. Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich von der Tragödie in Duisburg geschockt. Bundespräsident Christian Wulff forderte eine rückhaltlose Aufklärung.

