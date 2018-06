Bayreuth (dpa) - Promiauflauf in Bayreuth: Mit einer Neuinszenierung der Oper «Lohengrin» starten die diesjährigen Richard-Wagner-Festspiele. Regie führte Hans Neuenfels. Erwartet werden unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ex- Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Verteidigungsminister Karl- Theodor zu Guttenberg sowie die Schauspieler Michaela May, Sebastian Koch und Edgar Selge. Am Abend lädt Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer zu einem Staatsempfang ein.

