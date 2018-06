Washington (dpa) - Im Golf von Mexiko kann der Kampf gegen die Ölkatastrophe weitergehen. Tief «Bonnie» hat nicht die erwarteten Stürme gebracht, so dass die meisten Schiffe nun in die Region zurückkehren können. Bis die Entlastungsbohrungen für die lecke Leitung am Meeresboden wieder aufgenommen werden können, können allerdings noch Wochen vergehen. BP sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt. Ein Techniker, der auf der Bohrinsel gearbeitet hatte, sagte aus, die Alarmanlage sei abgeschaltet gewesen.

