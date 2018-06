Duisburg (dpa) - Die Stadt Duisburg und die Veranstalter der Loveparade stehen nach der Massenpanik bei dem Technospektakel in der Kritik. Bis zum Morgen war die Zahl der Toten auf 19 gestiegen. 342 Menschen sind verletzt. Die Stadt will sich am Mittag zum Stand der Ermittlungen äußern. Mehrere Menschen waren gestern Nachmittag aus mehreren Metern Höhe in die Menschenmenge gestürzt, die sich an einem Tunnel staute. Daraufhin brach Panik aus. Trotz des Unglücks hatten Tausende bis in den frühen Morgen gefeiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.