Kabul (dpa) - In Afghanistan suchen die internationalen Truppen nach zwei US-Soldaten. Südlich von Kabul setzten sie dabei auch Flugzeuge und Hubschrauber ein. Für den Einsatz von Bodentruppen ist die Lage in der Provinz Logar zu gefährlich. Die US-Soldaten waren am Freitag in einem Auto von Kabul aus in Richtung Süden unterwegs, als der Kontakt zu ihnen abriss. Die radikal-islamischen Taliban sagen, sie hätten einen der Männer getötet und den zweiten in ihrer Gewalt.

