Córdoba (dpa) - Die spanische Polizei ermittelt gegen die Mutter des toten Fünfjährigen aus Nordrhein-Westfalen. Der 40-Jährigen wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Sie darf Spanien vorläufig nicht verlassen. Die Leiche des Jungen war am Freitag in einem bergigen Gebiet nahe Córdoba gefunden worden. Der Junge war bei brütender Hitze verdurstet. Seine Mutter hatte ihn offenbar einige Tage vorher alleingelassen. Warum, ist noch nicht geklärt. Die Frau war verwirrt und verletzt am Dienstag auf einer Tankstelle aufgetaucht.

