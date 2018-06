Berlin (dpa) - Die 23 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland haben im ersten Halbjahr mehr Passagiere als vor einem Jahr gezählt - und dies trotz Krise, hartem Winter und Vulkan-Asche. Auf den Airports seien 85,9 Millionen Fluggäste gezählt worden, berichtet der «Focus» unter Berufung auf die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent. Aufsteiger sind der Regionalflughafen Weeze an der niederländischen Grenze sowie der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden.

