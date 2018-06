Duisburg (dpa) - Die Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der Loveparade werden nach der Katastrophe mit 19 Toten immer härter und konkreter. Seit Montag sucht nun die Kölner Polizei die Schuldigen.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium schaltete die Beamten der Domstadt ein, um Befangenheit bei Duisburger Kollegen zu vermeiden. Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) lehnte einen Rücktritt ab. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Es geht um mögliche Planungsfehler im Sicherheitskonzept der Techno-Party. Der Tod der Raver sorgte weiter für Schock und Trauer.

In der Nähe der Unglücksstelle an einem Tunnel trauerten am Montag Menschen. Der Bürgersteig war gefüllt mit Grablichtern, Blumen, Plüschtieren und Briefen. Immer wieder wurde auch dort die Frage gestellt, ob die Planer ihre eigenen Ziele über die Sicherheit der Teilnehmer gestellt hatten.

Die Ermittler lieferten nach der Katastrophe vom Samstag zwar noch keine Erklärungen. Doch es verdichteten sich Hinweise, dass Warnungen missachtet und behördliche Vorschriften bewusst aufgeweicht wurden.

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung stünden noch am Anfang, sagte Staatsanwalt Rolf Haverkamp in Duisburg der dpa. «Es haben sich jede Menge Zeugen gemeldet, die werden auch alle vernommen.»

Einer der Schwerverletzten aus dem Gedränge bei einer Unterführung vor dem Partygelände schwebte am Montag noch in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Von den 511 Menschen, die am gesamten Partytag verletzt wurden, mussten 283 in Krankenhäusern behandelt werden. 42 von ihnen lagen am Montag noch in Kliniken.

Duisburgs Oberbürgermeister Sauerland wehrte sich schriftlich gegen Kritik und Rücktrittforderungen. Er könne diese Forderung zwar nachvollziehen. «Doch heute und in den nächsten Tagen muss es darum gehen, die schrecklichen Ereignisse aufzuarbeiten und die vielen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen», schrieb Sauerland. Die Stadt Duisburg werde die Staatsanwaltschaft unterstützen. «Wenn sich die Stadt etwas vorzuwerfen hat, dann werden wir Verantwortung übernehmen.» An die Angehörigen der Opfer gewandt erklärte er: «Die Stadt trauert mit Ihnen, auch ich ganz persönlich.»