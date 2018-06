Inhalt Seite 1 — Dax im Plus nach US-Häusermarktdaten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Häusermarkt haben den deutschen Aktienmarkt am Montag im Plus schließen lassen. Die US-Zahlen seien sehr gut und sorgten für gute Stimmung bei den Anlegern, sagte Marktanalyst Patrick Pflüger von IG Markets.

Der Leitindex Dax gewann 0,45 Prozent auf 6194,21 Punkte. Für den MDax ging es gar um 1,36 Prozent auf 8616,30 Punkte hoch und der TecDax legte um 0,87 Prozent auf 793,12 Punkte zu.

Auf die Stresstest-Ergebnissen der europäischen Banken reagierte der Markt dagegen kaum, der Dax notierte bis zur Bekanntgabe der US- Daten die meiste Zeit leicht im Minus. «Der Stresstest spielt für die Dax-Entwicklung letztlich eine eher untergeordnete Rolle», sagte Marktexperte Heino Ruland von Ruland Research. Wichtiger seien die Konjunkturdaten und die nun auch in Deutschland anrollende Berichtssaison.

Die deutschen Bankenwerte entwickelten sich nach den Ergebnissen der Stresstests zunächst uneinheitlich, schlossen aber im Zuge der positiven Gesamtmarktentwicklung allesamt im Plus. Die Postbank bestand den Test nur knapp, so dass am Markt nun mit einer Kapitalerhöhung gerechnet wird, «die wohl die Deutsche Bank als Großaktionärin komplett allein stemmen müsste», sagte Heino Ruland. Deutsche-Bank-Titel gewannen 1,27 Prozent auf 50,38 Euro. Am Dienstag legt das Institut Quartalszahlen vor. Postbank-Aktien legten um 2,17 Prozent auf 23,81 Euro zu. Die der Commerzbank gewannen an der Dax- Spitze gar 3,46 Prozent auf 6,67 Euro.

Ein angehobener Gewinnausblick des US-Paketdienstes FedEx beflügelte die Titel der Deutschen Post. Sie verteuerten sich als einer der besten Dax-Werte um 1,45 Prozent auf 13,32 Euro.

Im MDax sprangen die Aktien des TV-Konzerns ProSiebenSat.1 nach vorläufigen Zahlen um 12,35 Prozent auf 13,96 Euro hoch. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten im zweiten Quartal deutlich zu. Darüber hinaus habe der Konzern seine Kosten sehr gut in den Griff bekommen, sagte Analyst Jacques Abramowicz von Silvia Quandt Research.

Morphosys-Papiere profitierten im TecDax mit plus 1,85 Prozent auf 15,99 Euro davon, dass das Biotechnologie-Unternehmen sich die Exklusiv-Lizenz für einen Diagnostik-Antikörper gesichert hat. Die Aktie von Qiagen fiel dagegen nach gekappten Gewinnprognosen des US- Konkurrenten Beckman Coulter deutlich zurück.