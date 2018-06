Inhalt Seite 1 — Streit um Rentengarantie: Brüderle isoliert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) hat die Abschaffung der Schutzklausel gegen Rentenkürzungen gefordert. Bei der Bundesregierung stieß er damit auf Ablehnung - wie auch bei Gewerkschaften und Verbänden. Eine Chance in der Koalition hat der Vorstoß nicht.

Für Brüderle ist die 2009 von der großen Koalition beschlossene Rentengarantie ein «Krisenmechanismus», der mit dem Ende der Wirtschaftsflaute «auf den Prüfstand» gehört. Nun müsse man «zurück zu den Grundzügen der sozialen Marktwirtschaft», erläuterte eine Sprecherin des Ministeriums den Vorstoß am Montag.

Der Minister hatte zuvor der «Rheinischen Post» gesagt, es sei seiner Meinung nach nötig, «dass wir von der Rentengarantie wieder abkommen und zu den normalen Mechanismen bei der Rentenanpassung zurückkehren sollten». Es werde «nicht dauerhaft funktionieren, die Rentenentwicklung von der Lohnentwicklung abzukoppeln».

Regierungssprecher Ulrich Wilhelm sagte, das Thema stehe «nicht auf der Agenda der Bundesregierung». Die Rentengarantie sei 2009 in der - mit minus fünf Prozent - größten Rezession der Nachkriegszeit eingeführt worden. Erstmals seit 60 Jahren seien auch die Löhne gesunken. Es sei also auch darum gegangen, in der Krise die Kaufkraft von 20 Millionen Rentnern zu stützen.

Das Arbeitsministerium bekräftigte, an der in diesem Jahr erstmals wirksam gewordenen Rentengarantie festhalten zu wollen. Dies sei ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Die Schutzklausel sorgt dafür, dass die Renten auch bei sinkenden Löhnen zumindest stabil bleiben. Ohne diese Garantie hätten die Renten im Westen zum 1. Juli 2010 um knapp ein Prozent gesenkt werden müssen.

Die wegen der Schutzklausel unterbliebene Rentenkürzung kostet die Rentenkassen nach Angaben einer Ministeriumssprecherin in diesem Jahr rund 900 Millionen Euro. Die Rentengarantie gehe «nicht zulasten der jüngeren Generationen», da unterbliebene Rentenminderungen mit künftigen Rentenerhöhungen verrechnet werden sollen.

Die SPD steht nach den Worten von Generalsekretärin Andrea Nahles zur Schutzgarantie. Durch Uneinigkeit und unabgestimmtes Vorgehen sorge die schwarz-gelbe Koalition erneut für große Verunsicherung und bringe die Rentner in Aufruhr, kritisierte sie. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe in der Unions-Bundestagsfraktion, Peter Weiß, sagte «Handelsblatt Online», die Debatte sei «unnötig wie ein Kropf».