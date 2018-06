Ofenbach (dpa) - Heute ist es etwa nordöstlich der Elbe wolkig bis heiter, und es bleibt überwiegend trocken. Sonst ist es vielfach wolkig oder stark bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern, die sich über die Westhälfte Deutschlands nach Bayern und Richtung Elbe ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte.

Örtlich ist mit Starkregen und stürmischen Böen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen entlang und östlich der Elbe bei 22 bis 25 Grad, sonst meist zwischen 16 und 22 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht der Wind schwach bis mäßig, zumeist aus westlichen bis nördlichen Richtungen, so der DWD. In der Nacht zum Dienstag ziehen sich die Niederschläge über den Schwarzwald und die Alb allmählich zu den Alpen zurück und es klart von Nordosten her gebietsweise auf. Stellenweise bildet sich Nebel. Die Luft kühlt sich auf 14 bis 7 Grad ab.