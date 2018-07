Flachau (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in seinem Trainingslager in Österreich ein Testspiel gegen Panathinaikos Athen mit 2:0 gewonnen. Auch ohne eine Reihe von Stammspielern boten die Rheinhessen in der insgesamt ausgeglichenen Partie gegen den griechischen Meister eine konzentrierte Leistung. Am Donnerstag kehrt der FSV aus dem Trainingslager zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.