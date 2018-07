München (dpa) - Im Prozess um den Tod des Managers Dominik Brunner werden heute weitere Zeugen vernommen. So sollen unter anderem Betreuer des Angeklagten Markus S. vor dem Landgericht München I aussagen. Der 19-Jährige war bereits vor der Attacke auf Brunner wegen verschiedener Delikte bei den Behörden bekannt. Markus S. und Sebastian L. müssen sich wegen Mordes an Dominik Brunner verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Manager mit Schlägen und Tritten an einem Münchner S-Bahnhof getötet zu haben.

