Brome (dpa) - Nach einer Gasexplosion im niedersächsischen Brome wird ein 69-Jähriger vermisst. Die Polizei nimmt an, dass der Mann unter den Trümmern des zerstörten Einfamilienhauses verschüttet ist. Seine Frau und die Tochter des Ehepaares wurden bei dem Unglück gestern Abend verletzt, ebenso zwei Nachbarinnen. Sie sollen aber nicht in Lebensgefahr sein. Die Ursache der Explosion war vermutlich ein Defekt an einem Flüssiggastank.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.