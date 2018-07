Brüssel (dpa) - Die EU-Außenminister beschließen heute in Brüssel ihre bislang schärfsten Sanktionen gegen den Iran. Die internationale Staatengemeinschaft verdächtigt Teheran, heimlich an einer Atombombe zu bauen. Nach den USA verabschiedet nun auch Europa neue Strafen, die weit über die Sanktionen der Vereinten Nationen hinausgehen. Sie umfassen die Bereiche Handel, Energie, Finanzen und Transport. In Teheran sprach Präsident Mahmud Ahmadinedschad erneut von einem «Komplott» gegen sein Land und drohte mit «Vergeltung».

