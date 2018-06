Inhalt Seite 1 — BP mit Rekordverlust: Vorstandschef geht Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Der Energiekonzern BP hat wegen Milliardenkosten für die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko erstmals seit 1992 rote Zahlen geschrieben. Der umstrittene Vorstandchef Tony Hayward gibt zum 1. Oktober seinen Spitzenposten ab und übernimmt eine andere Aufgabe bei BP.

Nachfolger wird der Amerikaner Bob Dudley, der als erfolgreicher Krisenmanager gilt. Von März bis Juni erzielte BP einen Rekordverlust von 17,2 Milliarden Dollar (13,2 Mrd Euro). Das Ölleck soll nun Anfang August endgültig gestopft sein.

BP will nach eigenen Angaben aus seinen Fehlern lernen und sich von Grund auf verändern. «Wir werden in Zukunft ein anderes Unternehmen sein», versprach Aufsichtsratschef Carl-Henric Svanberg am Dienstag in London. Auf die Frage, warum dazu erst die Ölkatastrophe nötig gewesen sei, antwortete Hayward: «So ist die Welt nun mal.» Der Manager galt wegen wenig sensibler Äußerungen in den vergangenen Wochen als nicht mehr haltbar. Sowohl er als auch sein Nachfolger Dudley betonten, dass BP das Schlimmste nun hinter sich habe und langsam wieder Licht am Ende des Tunnels sehe.

Hayward bleibt bis Ende November im Vorstand. Er soll dann beim russisch-britischen Joint Venture TNK-BP Aufsichtsratsmitglied werden. Als Abfindung bekommt der 53-jährige Brite ein Jahresgehalt in Höhe von 1,045 Millionen Pfund (1,246 Mio Euro). Anschließend beträgt seine Rente 600 000 Pfund jährlich. Außerdem hat er noch Aktienoptionen.

Seit der Explosion der BP-Ölbohrinsel «Deepwater Horizon» am 20. April mit elf Toten wurde dem Konzern vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die Ölpest vorzugehen. Hayward scheiterte in seiner Rolle als Chefaufräumer und Problemlöser. Er betonte am Dienstag, dass er sich für die Katastrophe mitverantwortlich fühle, egal was für Ermittlungen sich noch ergeben würden. Der Weggang von BP sei für ihn ein schwerer Schritt: «Heute ist ein sehr trauriger Tag für mich. Ich liebe dieses Unternehmen und alles, wofür es steht.»

Dudley muss nun vor allem den angeschlagenen Ruf von BP wieder herstellen und eine feindliche Übernahme abwenden. Von ihm wird erwartet, die Verstimmungen mit der US-Regierung zu bereinigen. Der 54-Jährige aus dem US-Bundesstaat Mississippi hatte von Hayward vor einiger Zeit bereits die operative Leitung bei der Bekämpfung der Ölpest übernommen.

In dem Rekordverlust sind 32,2 Milliarden Dollar für die Kosten der Ölpest enthalten. Dazu gehören auch die Ausgaben für die Eindämmung der Katastrophe seit der Explosion der Bohrinsel bis Ende Juni. BP verrechnete bezahlte und abschätzbare Verbindlichkeiten sowie die Einzahlung in einen Entschädigungsfonds. In diesen Fonds will BP auf Drängen von US-Präsident Barack Obama in den kommenden dreieinhalb Jahren 20 Milliarden Dollar einzahlen.