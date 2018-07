Berlin/Baden-Baden (dpa) - Mit ihrem neuen Album «Personal Jesus» ist die christlich geläuterte Sängerin Nina Hagen (55) in dieser Woche die höchste Einsteigerin in den deutschen Album-Charts - auf Platz 16. Das teilte am Dienstag die Marktforschungsfirma Media Control in Baden-Baden mit.

Die Liedermacher Konstantin Wecker und Hannes Wader (Wecker und Wader) sind die Nächstbesten: Sie schafften es mit dem Album «Kein Ende in Sicht» aus dem Stand auf Position 26. Die Magdeburger Band Tokio Hotel, die im Winter 13 Wochen mit ihrem Album «Humanoid» in den Top 100 vertreten war, kehrte diese Woche zurück. Vor allem der Verkauf der Live-Version ihrer LP sorgte für den Wiedereinstieg auf Platz sieben.

Die Album-Spitze gehörte nach wie vor den Rockern von Unheilig («Große Freiheit»). Auch Eminem rührte sich nicht - sein «Recovery» lag weiter auf Rang zwei. Lady Gaga kletterte in der 77. Woche mit «The Fame» von Platz fünf auf Platz drei. Platz vier (Vorwoche zwölf) gehörte dem Film-Soundtrack der Vampirromanze «Eclipse - Bis(s) zum Abendrot». Gefallen von Rang drei auf fünf ist die südafrikanische Sängerin Velile mit ihren «Tales from Africa». Grand-Prix-Siegerin Lena behielt Platz sechs («My Cassette Player»).

Bei den Singles schafften die Australier Yolanda Be Cool & Dcup mit ihrem Lied «We No Speak Americano» den höchsten Neueinstieg auf Platz acht. Das britische Hip-Hop- und Soul-Talent Plan B (Benjamin Paul Drew) kam auf Anhieb mit «She Said» auf Rang 13.

«Waka Waka»: Obwohl die Fußballweltmeisterschaft schon mehr als zwei Wochen vorbei ist, hielt sich Shakira feat. Freshlyground immer noch auf Platz eins, vor Lady Gagas «Alejandro» und Katy Perry mit «California Gurls» (Vorwoche vier). Auf Rang vier landeten inzwischen die Norweger von Madcon mit ihrem Song «Glow», der beim Eurovision Song Contest in Oslo der Soundtrack zu einem Tanz in ganz Europa war. Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.