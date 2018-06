Inhalt Seite 1 — Rettungsplan: Scorpions wollen weiter machen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - Die Hannover Scorpions wollen trotz finanzieller Schieflage die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen. Der deutsche Eishockey-Meister hat die angedrohte Lizenzrückgabe vorerst zurückgenommen und sich eine neue Frist bis zur nächsten Woche gesetzt.

«Wir wollen die Scorpions mehr auf eigene Beine stellen», sagte Geschäftsführer Marco Stichnoth bei der sportärztlichen Untersuchung der Profis in Hannover.

Die DEL-Führung hat den Meister bereits im offiziellen Spielplan für die neue Saison aufgeführt, obwohl der Streit zwischen Clubchef Günter Papenburg und der Politik noch nicht beendet ist. Papenburg, der auch Betreiber der Scorpions-Spielstätte TUI Arena ist, fordert von der Deutschen Messe AG eine Beteiligung von fünf Millionen Euro. Obwohl noch keine Entscheidung gefallen ist, wollen die Scorpions am 3. September beim Nachbarn EHC Wolfsburg zum ersten Spiel antreten.

Nach Angaben des Scorpions-Managers müssen aber noch 1,6 bis 2,0 Millionen Euro für den Spielbetrieb gedeckt werden. Neue Sponsoren, weitere Einsparungen im Team und Zuschauer-Einnahmen sollen in den nächsten Tagen die Lücke schließen. «Wir hoffen auf die Fans und werden einen Dauerkarten-Aufruf starten», kündigte Stichnoth an.

Bisher wurde noch kein Geld eingezogen. «Wenn dies geschieht, wird das Geld auf ein notarielles Treuhandkonto eingezahlt. Für den Fall, dass die Scorpions es also nicht schaffen sollten, werden alle Fans und Freunde somit ihr Geld zurück erhalten», teilte der Verein mit. Ein Verbleib in der DEL sei noch nicht gesichert.

Die Spieler unterstützen die Rettungspläne. «Wir können uns auch vorstellen, dass wir die Tickets persönlich zu den Fans bringen», sagte Mannschaftskapitän Tino Boos. «Zur Not fahren wir auch kleinere Autos», fügte er mit einem Lächeln hinzu.

«Die Mannschaft ist stabil. Jeder will etwas zurückgeben und sich der Situation stellen», erklärte der neue Trainer Toni Krinner. Der Nachfolger von Meistercoach Hans Zach war in der Vorwoche wie die Spieler von den Rückzugsgedanken des Clubchefs Papenburg überrascht worden. Der 70 Jahre alte Bauunternehmer hatte auch in den Vorjahren mit ähnlichen Drohgebärden für Aufsehen gesorgt.