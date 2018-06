Inhalt Seite 1 — Iran: EU schlägt falschen Weg ein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Brüssel (dpa) - Der Iran hat die EU-Sanktionen gegen die Führung in Teheran scharf kritisiert. Die Strafmaßnahmen seien «weder konstruktiv noch effektiv» und machten den Streit um das iranische Atomprogramm nur noch komplizierter.

Das sagte Außenamtssprecher Ramin Mehmanparast am Dienstag nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA. Gleichzeitig bekräftigte Präsident Mahmud Ahmadinedschad die Bereitschaft seines Landes zu weiteren Verhandlungen.

Auch Russland bezeichnete die Strafmaßnahmen als «unannehmbar». «Diese Maßnahmen untergraben unsere gemeinsamen Bemühungen, im Atomstreit mit der Führung in Teheran eine politische und diplomatische Lösung zu finden», teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Die am Vortag von der EU beschlossenen Sanktionen seien auch eine «Geringschätzung der behutsam koordinierten Bestimmungen» der UN-Resolutionen.

Die EU-Außenminister hatten am Montag die schärfsten EU-Sanktionen aller Zeiten gegen den Iran beschlossen. Nach Angaben von EU- Diplomaten sind neue Handelsbeschränkungen für Güter vorgesehen, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können («Dual use»). Iranische Banken sowie Unternehmen aus der Schiff- und Luftfahrtindustrie sind laut des am Dienstag veröffentlichten Strafkatalogs am stärksten betroffen.

Auch Kanada beschloss weitere Strafmaßnahmen und geht - nach den USA und der EU - damit ebenfalls über die am 6. Juni beschlossenen Sanktionen der Vereinten Nationen hinaus.

Ahmadinedschad bekräftigte am Dienstag im iranischen Sender Press TV, sein Land wolle zum Ende des Fastenmonats Ramadan (vermutlich Anfang September) wieder Verhandlungen über das Atomprogramm aufnehmen. Bei Gesprächen mit Vertretern von China, Frankreich, Großbritannien, Russland, den USA und Deutschland sollten seiner Ansicht nach auch die Türkei und Brasilien mit am Tisch sitzen. Diplomaten dieser beiden Länder hatten bereits im Mai bei einem Treffen in Teheran versucht, im Atomstreit zu vermitteln. Zuletzt trafen die Außenminister Brasiliens, der Türkei und des Irans am vergangenen Sonntag in Istanbul zusammen.

Mehmanparast sagte, die Sanktionen würden weder zur Wiederaufnahme von Verhandlungen beitragen noch den Willen des iranischen Volkes brechen, seine legitimen nuklearen Ambitionen zu verfolgen. Die Europäische Union habe sich dem Druck der USA gebeugt und damit ihre Eigenständigkeit aufgegeben. Somit habe die EU den falschen Weg eingeschlagen.