Riad (dpa) - Ein Fracht-Flugzeug der Lufthansa ist beim Landeanflug in der saudischen Hauptstadt Riad abgestürzt. Die beiden Piloten konnten sich bei dem Unglück am Dienstag über Notrutschen retten, wie Lufthansa Cargo mitteilte. Die Maschine brach auseinander und ging in Flammen auf.

Nach Angaben der Zivilluftfahrtbehörde von Saudi-Arabien erlitten der 39 Jahre alte Pilot und sein 29 Jahre alter Copilot nur leichtere Verletzungen. Sie wurden in einer Klinik am Flughafen behandelt. Den Angaben zufolge soll schon vor dem Aufprall Qualm aus der Maschine aufgestiegen sein. Als das Flugzeug auf der Landebahn auseinanderbrach, breiteten sich nach dann an Bord rasch dichte Rauchwolken auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine MD-11. Die 1993 gebaute Maschine war mit 80 Tonnen Fracht in Frankfurt gestartet und sollte in Riad planmäßig landen. Nach einem weiteren Zwischenstopp wäre die Maschine nach Hongkong weitergeflogen.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein Expertenteam der Lufthansa Cargo machte sich auf den Weg nach Riad. Nach Angaben des Unternehmens handelte es sich bei den beiden Piloten um erfahrene Flugzeugführer. Die Maschine habe bislang 73 000 Flugstunden bei mehr als 10 000 Flügen absolviert.

Die jüngste umfassende Wartung (C-Check) fand laut Lufthansa am 22. Juni dieses Jahres statt, ein kleinerer A-Check erfolgte unmittelbar vor dem Flug nach Riad.

Zur Zusammensetzung der Fracht konnte Lufthansa Cargo keine genauen Angaben machen. Typischerweise werden mit den Frachtfliegern verschiedenste Güter gleichzeitig transportiert, die teilweise auch von Speditionen bereits in spezielle Transportkisten gepackt werden.

Lufthansa Cargo verfügt über insgesamt 19 Frachter vom Typ MD-11. Zwei davon sind derzeit nicht im Einsatz, sondern in einer Wüste geparkt. Die MD-11-Großraumjets verfügen über drei Triebwerke und sind heute vor allem bei Luftfrachtunternehmen im Einsatz.