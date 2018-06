Inhalt Seite 1 — Loveparade - wie viele waren wirklich da? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Duisburg (dpa) - Bis zur Katastrophe der Duisburger Loveparade wurden hohe Teilnehmerzahlen als Erfolgsmeldungen verkauft - danach rückten die Verantwortlichen weit davon ab. Bei genauerer Betrachtung wecken auch die Teilnehmerzahlen früherer Loveparades Zweifel.

Sie würden von Veranstaltern und Städten gern hochgerechnet, um Erfolgsmeldungen zu produzieren, sagen Insider. Drei Tage nach der Katastrophe erscheinen Schätzungen von etwa 200 000 Menschen auf dem Loveparade-Gelände als plausibel. Der nachträgliche Streit um die Zahlen ändert aber nichts an einer Tatsache: Am neuralgischen Punkt zwischen Tunnel und Aufstiegsrampe des Festgeländes waren im entscheidenden Moment am Samstagnachmittag viel zu viele Menschen.

Die unterschiedlichen Angaben zu verschiedenen Zeitpunkten:

Am Samstag um 17.30 Uhr - kurz vor der Massenpanik - verkündet Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) auf der Pressetribüne als erster: «Heute waren in und um Duisburg 1,4 Millionen Menschen unterwegs.» Loveparade-Geschäftsführer Rainer Schaller spricht von einem großen Erfolg. Das Ziel von einer Million Besuchern sei weit übertroffen worden. Kurz danach bricht die Katastrophe los.

Die Zahl 1,4 Millionen zieht sich den ganzen Abend und die Nacht durch die Berichterstattung der Medien. Ein Polizeisprecher äußert bereits am Abend Zweifel, will aber keine eigene Schätzung abgeben.

Am Sonntag um 12.00 Uhr in der Pressekonferenz am Tag nach der Katastrophe bestätigen die Verantwortlichen die Zahl 1,4 Millionen ausdrücklich nicht. Als einzige feststehende Zahl nennt der Duisburger Polizeipräsident Detlef von Schmeling 105 000 Menschen, die in der Zeit von 9 bis 14 Uhr per Bahn nach Duisburg kamen. Eine eigene Schätzung gibt die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht ab.

Am Montag schätzt ein Duisburger Polizeisprecher die Zahl der Besucher am ganzen Tag einschließlich Bahnhof und Weg zum Festplatz auf 300 000 bis 400 000.