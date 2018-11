Los Angeles (dpa) - US-Rapper DMX hat am Montag in Los Angeles eine 90-tägige Haftstrafe angetreten. Wie der Internetdienst «Tmz.com» berichtete, wurde dem Musiker die Verletzung von Bewährungsauflagen nach einer Verurteilung wegen rücksichtslosen Fahrens im Jahr 2002 zum Verhängnis.

Im Frühjahr verbüßte der 39-Jährige eine viermonatige Strafe in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Arizona. DMX, mit bürgerlichem Namen Earl Simmons, war in den vergangenen Jahren durch mehrere Haftanstalten in verschiedenen Bundesstaaten gependelt. 2009 wurde dem Rapper vorgeworfen, in einem Gefängnis in Arizona einen Wachbeamten angegriffen zu haben, als er dort eine Strafe wegen Tierquälerei, Drogenvergehen und Diebstahls absaß. Der Vorwurf von Tierquälerei stammte von einer Hausdurchsuchung, bei der die Beamten zwölf vernachlässigte Pitbulls, die Überreste von drei weiteren Tieren und Waffen im Garten des Musikers fanden. In Miami wurde er verhaftet, als er Kokain und Marihuana kaufen wollte.