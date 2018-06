Mexiko-Stadt (dpa) - Grausiger Fund in Mexiko: Die Polizei hat im Norden des Landes innerhalb weniger Stunden acht abgetrennte Menschenköpfe gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Durango mitteilte, wurden die Köpfe an verschiedenen Stellen der gleichnamigen Hauptstadt geborgen. Die Behörden waren durch einen anonymen Anruf auf die Köpfe aufmerksam gemacht worden. Die dazugehörenden Körper wurden noch nicht gefunden. Hinter der Bluttat werden Drogenbanden vermutet. In Mexikos Drogenkrieg sterben jeden Tag zwischen 20 und 60 Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.