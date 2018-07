München (dpa) - Der getötete Manager Dominik Brunner war nach Auskunft seiner Ex-Freundin gesund. Er habe niemals über Herzbeschwerden geklagt, sagte die Ärztin vor dem Münchener Landgericht. In dem Mordprozess wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten vor, Brunner am S-Bahnhof München-Solln mit Schlägen und Tritten aus Rache getötet zu haben. Der Manager hatte nach bisherigen Berichten ein vergrößertes Herz und starb an Herzstillstand, nicht direkt an den Verletzungen.

