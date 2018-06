Berlin (dpa) - Für die Opfer des Loveparade-Unglücks ist für diesen Samstag in Duisburg eine Trauerfeier geplant. Bundeskanzlerin Angela Merkel will ihren Urlaub unterbrechen und daran teilnehmen. Das sagte eine Regierungssprecherin der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Nach Medienberichten wird auch Bundespräsident Christian zur Trauerfeier nach Duisburg reisen. Bei dem Unglück waren am Samstag 20 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 500 verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.