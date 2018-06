Inhalt Seite 1 — Aldi-Mitbegründer Theo Albrecht ist tot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Essen (dpa) - Theo Albrecht, einer der beiden Gründer des Discount-Riesen Aldi, ist tot. Albrecht starb bereits am Samstag im Alter von 88 Jahren in seinem Geburtsort Essen.

Am Mittwoch wurde er dort beerdigt, teilte die Unternehmensgruppe Aldi Nord mit. Theo und sein zwei Jahre älterer Bruder Karl gelten als Erfinder der Discount- Idee im Einzelhandel. Theo Albrecht scheute seit einer Entführung 1971 die Öffentlichkeit, Fotos von ihm gibt es nur ganz wenige. Er starb im Kreis seiner Familie. Albrecht hatte sich im vergangenen Jahr bei einem Sturz schwer verletzt und nicht mehr richtig davon erholt.

Die Albrecht-Brüder hatten aus einem kleinen Geschäft der Mutter in Essen-Schonnebeck das Aldi-Imperium aufgebaut. In den 50 Jahren bis heute entstanden weltweit mehr als 9000 Filialen mit mehr als 50 Milliarden Euro Umsatz. Der Grundsatz, preiswerte und gute Ware in Massen ohne große Dekoration zu verkaufen, hat weiter Bestand. Aldi, zwar getrennt in Süd und Nord, gilt immer noch in Deutschland als Marktführer, auch wenn Konkurrenten wie Lidl aufholen. Seit Jahren stehen Karl (Süd) und Theo Albrecht (Nord) in den Listen der reichsten Männer und Frauen im Land mit an der Spitze - auch wenn dies nur Schätzungen sind.

Von Seiten des größten Konkurrenten, dem Discounter Lidl, kam dann auch das wohl größte Lob für Theo Albrecht. Als Pionier der Branche habe er gemeinsam mit seinem Bruder mit kaufmännischem Geschick, Mut, Engagement und Verlässlichkeit eine Discount-Vertriebsform entwickelt, die erfolgreicher nicht sein könne. «Wir zollen seiner Lebensleistung tiefen Respekt», hieß es in Neckarsulm.

Seine letzte Ruhe findet Albrecht auf dem Essener Prominentenfriedhof im gediegenen Stadtteil Bredeney. Hier liegt auch der Industrielle Friedrich Alfred Krupp. Das breite Grab des Discount-Königs - noch ohne Grabstein - wirkt eher schlicht und spartanisch. Gleich am Eingang des Friedhofs gelegen ist es mit sechs Kränzen auf Ständern geschmückt, und am Kopfende des Grabes liegt ein Kranz mit Schleife. «Deine Cilly» steht darauf - der letzte Gruß seiner Frau.

Würdigungen kamen aus dem eigenen Unternehmen und von vielen Organisationen. «Aldi trauert um einen Menschen, der gegenüber seinen Geschäftspartnern und Mitarbeitern bescheiden auftrat und sie immer mit großem Respekt behandelte», schreibt die Unternehmensführung. Albrecht habe seit Beginn seines unternehmerischen Handelns auf «uneingeschränkte finanzielle Solidität» gesetzt. «Aus diesem Grund hat die Unternehmensgruppe Aldi Nord bis heute keinerlei Verbindlichkeiten.» Der Firmengründer habe bereits zu Lebzeiten eine Nachfolgeregelung für die Zukunft der Gruppe gefunden. Seit einigen Jahren werde das Unternehmen von Managern geführt, «die unabhängig von Theo Albrecht und seiner Familie alle operativen Entscheidungen treffen».

Die nordrhein-westfälische Regierung um Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) beschrieb Theo Albrecht als einer der bedeutendsten Unternehmerpersönlichkeiten des Landes. «Das Ruhrgebiet hat in seiner Geschichte viele bedeutende Unternehmer und innovative Gründer hervorgebracht. Mit Theo Albrecht verliert es eine seiner profiliertesten Persönlichkeiten», hieß es in Düsseldorf.