Essen (dpa) - Selbst Konkurrenten würdigen ihn als eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten des Landes. Der in der Öffentlichkeit kaum präsente Aldi-Gründer Theo Albrecht ist mit 88 Jahren gestorben. In seiner Heimatstadt Essen wurde er am Mittwoch begraben.

