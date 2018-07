Duisburg (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach der Massenpanik bei der Duisburger Loveparade hat sich auf 21 erhöht. In der Nacht zum Mittwoch sei eine 25 Jahre alte Frau aus Heiligenhaus bei Essen im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Am Nachmittag will der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger über die bisherigen Erkenntnisse seines Ministeriums zur Katastrophe berichten.

