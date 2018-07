Inhalt Seite 1 — Infineon schraubt Prognose erneut nach oben Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Die Geschäfte des Halbleiterspezialisten Infineon brummen angesichts der kräftig wachsenden Nachfrage vor allem aus der Auto- und Handybranche.

Zum dritten Mal in Folge schraubte der lange gebeutelte Konzern seine Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben. Der Umsatz werde im mittleren bis hohen 40-Prozent-Bereich zulegen, sagte Vorstandssprecher Peter Bauerin München. Der Konzern arbeite an vielen Stellen an seiner Kapazitätsgrenze. Im kommenden Geschäftsjahr werde sich das Wachstum aber abschwächen.

Bislang hatte Bauer ein Umsatzplus von bis zu 40 Prozent erwartet. Nun könnten die Erlöse dank der deutlich erholten Märkte für das am 30. September endende Geschäftsjahr auf bis zu 4,5 Milliarden Euro steigen. Damit könnte das Jahr nach den Verlusten im Vorjahr zu einem der erfolgreichsten in der turbulenten und oft unerfreulichen Geschichte des Konzerns werden. "So einen Lauf haben wir tatsächlich noch nicht gehabt", sagte Bauer mit Blick auf die letzten Quartale.

"Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2009 haben wir im Aufschwung außerordentlich gute Ergebnisse erzielt", sagte Bauer. Im dritten Quartal wuchsen die Erlöse im Vergleich zum Vorquartal um 17 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro. Der Überschuss legte um 59 Prozent auf 126 Millionen Euro zu - dies ist der vierte Quartalsgewinn des lange sorgengeplagten Halbleiterkonzerns in Folge. Ob Infineon für dieses Jahr eine Dividende ausschütten wird, ist nicht entschieden.

Bereits nach dem erfolgreichen ersten beiden Quartalen hatte Bauer die Prognose für das Jahr jeweils angehoben. Vor allem die kräftig wachsende Chip-Nachfrage bescherte den Münchnern deutliche Zuwächse. Allerdings werde sich das starke Wachstum im kommenden Geschäftsjahr 2010/11 nicht durchhalten lassen. "Aber wir werden trotzdem Wachstum im nächsten Jahr sehen", sagte Bauer. Mittelfristig werde sich der Zuwachs voraussichtlich um die 10 Prozent einpendeln.

Infineon hatte im letzten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres nach langer Durststrecke auch dank massiver Kosteneinsparungen und der Erholung der Märkte wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im Geschäftsjahr 2008/09 insgesamt verbuchte der Konzern bei rund 3 Milliarden Euro Umsatz noch einen Verlust von 671 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren hatte Infineon teils herbe Verluste verbucht.

Einen Überschuss auf Jahresbasis erwirtschaftete das im Frühjahr 1999 von Siemens abgespaltene Unternehmen erst zweimal seit seinem Börsengang vor rund elf Jahren. Der Halbleiterhersteller litt in der Folge abwechselnd am Preisverfall bei Speicherchips, einbrechender Nachfrage infolge von Wirtschaftskrisen oder eigenen Problemen. Zu älteren Gerüchten, Infineon prüfe den Verkauf seiner mittlerweile wieder profitablen Handychipsparte, äußerte sich Bauer nicht.