Buenos Aires (dpa) - Es hat sich ausgeknutscht. Diego Maradona muss seinen Traum vom WM-Titel als Trainer der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft begraben.

Nach seiner Berufung am 28. Oktober 2008 erklärte der mächtige Verbandsboss Julio Grondona das von Beginn an umstrittene Engagement der «Hand Gottes» am Abend des 27. Juli 2010 in Buenos Aires für beendet - nach nicht einmal zwei Jahren.

Neue WM-Heroen wollte er schaffen, sagen wollte der nun selbst gefallene Maradona vorerst nichts. «Mit dem ist im Augenblick nicht gut zu sprechen», meinte Grondona, der sich auf Maradonas Forderungen nicht einlassen wollte. Der AFA-Boss, der den Weltmeister von 1986 seinerzeit ohne Trainerschein das Amt überlassen hatte, wollte nun, dass Maradona den Großteil seiner Mitarbeiter austauscht.

Die Entscheidung gegen eine Verlängerung des am Samstag auslaufenden Vertrages überließ er dem Exekutivkomitee. Das Gremium, das in der Regel immer tut, was Grondona will, lehnte sodann eine Vertragsverlängerung für Maradona auch einstimmig ab.

Das Ende hatte sich in den vergangenen Tagen allerdings angedeutet. Bereits bei seiner Rückkehr nach dem bitteren WM- Viertelfinal-Aus gegen Deutschland meinte Maradona, dass sich ein Kreis schließe. Die Fans feierten ihn und seine Mannschaft dennoch frenetisch bei ihrer Ankunft in Buenos Aires.

Maradona, auch von der argentinischen Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner protegiert, tendierte nun doch zu einer Vertragsverlängerung. Die Mannschaft unterstütze ihn, meinte er. Er habe Lust weiterzumachen - wenn aber jemand an seinen Betreuerstab wolle, sei er weg. Das ist er nun. Denn sein Chef nutzte die Gelegenheit. «Wie könnte es für mich nicht schmerzvoll sein, schließlich bin ich mit Maradona seit 1979 verbunden», meinte Grondona zu seinem eigenen Empfinden nach der «Letzten Bekanntgabe» in der Ära Maradona («La Nacion»).

Eine Gruppe Demonstranten hatte zuvor vor dem Gebäude der AFA gegen Grondona demonstriert und an die Wand geschrieben: «Grondona, Gegner des Volkes». Einer Internetumfrage zufolge will eine Mehrheit der Argentinier am liebsten den erfolgreichsten argentinischen Trainer der vergangenen Jahre, den Ex-Trainer von Boca Juniors, Carlos Bianchi, als neuen Nationalcoach. Der aber kann Grondona nicht ausstehen und hat schon früher dessen Angebote abgelehnt.