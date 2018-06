Inhalt Seite 1 — Disney und Google setzen auf Online-Spiele Seite 2 Auf einer Seite lesen

Burbank/Berlin (dpa) - Ackerbau, Bandenkrieg und das Leben von College-Studentinnen sind derzeit der heißeste Trend der Web-Branche: Mit Online-Spielen wie «Farmville», «Mafia Wars» und «Sorority Life» erreichen aufstrebende Anbieter tagtäglich Millionen von Nutzern.

Der Unterhaltungskonzern Disney verstärkt nun sein Engagement in diesem boomenden Markt. Das mit Micky Maus und Donald Duck groß gewordene Unternehmen verleibt sich für bis zu 763 Millionen Dollar (587 Mio. Euro) den Spieleentwickler Playdom ein. Auch Google nimmt den Markt offenbar ins Visier.

«Wir sehen große Wachstumschancen», begründete Disney-Chef Robert Iger am Dienstag im kalifornischen Burbank den hohen Preis für das junge Unternehmen. Playdom ist in zweieinhalb Jahren zu einer Größe in der Welt der Online-Spiele aufgestiegen mit Titeln wie «Social City», «Sorority Life», «Market Street» oder «Bola». Geschätzte 42 Millionen Menschen machen jeden Monat mit. Angedockt sie die Spiele an Soziale Netzwerke wie Facebook und MySpace, in der Branche spricht man daher von «Social Games».

Disney will die Online-Spiele mit den bekannten Namen des Konzerns verbinden. Zu dem Konglomerat gehören neben den Trickfilm-Figuren auch Fernsehsender wie ABC und ESPN oder die Marvel-Comics rund um «Spider-Man». Erst jüngst hatte Disney einen Entwickler von iPhone- Spielen übernommen.

Bei der Übernahme von Playdom werden 563 Millionen Dollar direkt gezahlt. Weitere 200 Millionen Dollar kommen hinzu, wenn das Geschäft sich weiter gut entwickelt. Die Übernahme soll im vierten Quartal unter Dach und Fach gebracht werden. Die Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen.

Online-Spiele und insbesondere «Social Games» beflügeln derzeit die Phantasie der IT-Branche. Marktführer Zynga, mit «Farmville» bekannt geworden, erreicht nach eigenen Angaben monatlich mehr als 235 Millionen Nutzer. Google soll laut Berichten 100 Millionen Dollar investiert haben, der an Facebook beteiligte russische Investor Digital Sky Technologies gar 180 Millionen Dollar. Und der kriselnde Spielehersteller Electronic Arts übernahm vergangenes Jahr den innovativen Anbieter Playfish für rund 300 Millionen Dollar.

Auch die VZ-Netzwerke wollen Nutzer mit Spielen locken: «Das ist ein wichtiges Thema fürs Unternehmen», sagte Sprecher Dirk Hensen. Unter den derzeit 80 Titeln sind die amerikanischen Anbieter nicht vertreten - man spreche aber mit allen. Das Unternehmen überprüft jedes einzelne Programm vor der Veröffentlichung beispielsweise auf den Umgang mit Nutzerdaten und hat daher ein geringeres Angebot als etwa Facebook. Der Betreiber von StudiVZ, SchülerVZ und MeinVZ hat nach eigenen Angaben mehr als 17 Millionen registrierte Mitglieder ist damit einer der wichtigsten Anbieter in Deutschland.