Mord-Anklage gegen Verena Becker zugelassen

Stuttgart (dpa) - Das Oberlandesgerichts Stuttgart hat die Mord- Anklage gegen die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker zugelassen. Sie muss sich wegen des Anschlags auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback vor 33 Jahren verantworten. Die Bundesanwaltschaft hatte Becker im April als Mittäterin des tödlichen Attentats angeklagt. Die Täter hatten von einem Motorrad aus auf den Dienstwagen des Generalbundesanwalts geschossen. Verena Becker soll eine maßgebliche Rolle bei der Organisation gespielt haben.

Wasser wird zum Menschenrecht

New York (dpa) - Sauberes Wasser ist jetzt ein Menschenrecht. Die Vereinten Nationen haben den Anspruch auf reines Wasser in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgenommen. Die Resolution wurde in der Kammer der 192 Mitgliedsstaaten mit großer Mehrheit angenommen. Sie war von Bolivien vorgelegt worden. Sie bedeutet kein Recht auf Wasser im Sinne des internationalen Rechts. Als Teil der Menschenrechtserklärung hat der Punkt aber eine hohe politische Bedeutung.

Regierung gibt sich trotz Rekord-Umfragetiefs gelassen

Berlin (dpa) - Neuer Tiefschlag für die Union: Erstmals seit dem Jahr 2006 sind CDU/CSU im Forsa-Wahltrend unter die 30-Prozent-Marke gefallen. Die FDP gewinnt leicht, bleibt mit 5 Prozent aber schwach. Rot-Grün könnte weiter mit einer absoluten Mehrheit rechnen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Trotzdem sieht Kanzlerin Angela Merkel keinen Grund zur Sorge. Nach Angaben von Regierungssprecher Ulrich Wilhelm setzt sie wegen der anziehenden Konjunktur und der Erholung auf dem Arbeitsmarkt auf eine Trendwende.

25 Tote bei Bombenexplosion in Afghanistan