Solingen (dpa) - Zwei Arbeiter sind in Nordrhein-Westfalen in einen Stickstofftank gefallen und bei Minus 150 Grad erfroren. Die beiden 24 und 27 Jahre alten Männer wollten den Tank eines Betriebs in Solingen reinigen. Dabei geriet einer der Männer aus bisher ungeklärter Ursache in den Behälter. Als sein Kollege versuchte ihn zu retten, fiel er ebenfalls hinein. Ein Arbeiter, der den Männern helfen wollte, wurde schwer verletzt.

