Karlsruhe (dpa) - Im Fall Kachelmann wird das Oberlandesgericht Karlsruhe voraussichtlich morgen über die Haftbeschwerde des Fernsehmoderators entscheiden. Das teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Das Landgericht Mannheim hatte die Haftbeschwerde Kachelmanns in der Vorinstanz zurückgewiesen. Der 52-jährige Schweizer soll seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Er sitzt seit dem 20. März in Untersuchungshaft. Kachelmann bestreitet die Vorwürfe. Die Hauptverhandlung wird vom 6. September an in Mannheim stattfinden.

