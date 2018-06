Berlin (dpa) - Deutschland ist die Konjunktur-Lokomotive in Europa. Für das zweite Quartal erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein Wachstum von 1,1 Prozent zum Vorquartal. Damit erreiche die Aufwärtsbewegung ihren vorläufigen Höchststand, sagen die Experten. Die exportorientierten Industriezweige seien die Hauptgewinner des Aufschwungs. So liege die Produktion in der Automobil- und Chemieindustrie bereits wieder in der Nähe alter Höchststände vor Beginn der Konjunkturkrise 2008.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.