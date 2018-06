Stuttgart (dpa) - Die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker muss sich wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes an Generalbundesanwalt Siegfried Buback vor Gericht verantworten. Die Anklage der Bundesanwaltschaft wurde zugelassen. Das teilte das Oberlandesgericht Stuttgart heute mit. Die Hauptverhandlung soll voraussichtlich Ende September 2010 in Stuttgart-Stammheim stattfinden. Buback war am 7. April 1977 ermordet worden. Verena Becker soll eine maßgebliche Rolle bei der Planung und Vorbereitung des Attentats gespielt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.