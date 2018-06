Inhalt Seite 1 — Zwanziger macht weiter: «Werde zur Wahl antreten» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Theo Zwanziger bleibt wohl wie erwartet Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

«Mein Meinungsbildungsprozess ist abgeschlossen. Ich habe viele, sehr ernsthafte Gespräche geführt und kann dem Präsidium mitteilen, dass ich zu einer Wiederwahl antreten werde», sagte der 65-Jährige der «Bild»-Zeitung. Zwanziger hatte vor anderthalb Wochen über «Amtsmüdigkeit» geklagt und es offen gelassen, ob er sich beim Verbandstag am 21./22. Oktober in Essen zur Wahl für eine dritte Amtszeit stellt.

Am Morgen des 29. Juli zeichnete sich bereits seine Entscheidung ab. «Die Tendenz ist da», signalisierte er dem Sportmagazin «kicker». Am Rande des Halbfinalsiegs der deutschen U 20-Juniorinnen in Bochum unterstrichen er am frühen Abend erneut seine Ambitionen. «Mir würde vielleicht sonst was fehlen», sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Beim DFB und in der Bundesliga konnte sich sowieso niemand vorstellen, dass der Jurist nach der Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff und vor der Frauenfußball- Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland aufhört. «Es gibt keine Alternative zu Zwanziger», sagte Michael Meier, Manager des 1. FC Köln.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass Dr. Zwanziger dem DFB weiterhin als Präsident erhalten bleiben wird», sagte Steffi Jones, die Präsidentin des WM-Organisationskomitees. «Ich kann mir auch gar keinen Besseren vorstellen. Das liegt nicht nur an seinem großen Engagement für den Frauenfußball und die Frauen-WM 2011. Er setzt sich vor allem auch ein für gesellschaftlich wichtige Themen.»

Zwanziger hatte angekündigt, dass die weitere Zusammenarbeit mit Löw Einfluss auf seine Entscheidung haben könne, aber nicht entscheidend sei. Zusammen mit seiner Ehefrau Inge und den Söhnen Frank und Ralf hatte der DFB-Präsident in den vergangenen Tagen beraten: «Was ist für den Verband wichtig und was ist für mich persönlich wichtig?»

Zwanzigers Verdienste auf diesen Gebieten sind unstrittig, doch nach der geplatzten Vertragsverlängerung mit Löw im Frühjahr und beim Krisenmanagement in der Schiedsrichter-Affäre um Michael Kempter und Manfred Amerell hatte der DFB-Chef geharnischte Kritik einstecken müssen. Nun ist er erneut gefordert: Die angekündigte Schadensersatzklage von Ex-Schiedsrichter-Sprecher Amerell ist ein Thema der Präsidiumssitzung in der DFB-Zentrale in der Otto-Fleck- Schneise.