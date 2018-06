Inhalt Seite 1 — Siemens auf Rekordkurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens kommt nach einem Rekordquartal seinen Jahreszielen näher. Dank der Nachfrage aus Ländern wie den USA, Deutschland und China legten Bestellungen und Umsatz des Konzerns zwischen April und Juni erstmals seit sieben Quartalen im Jahresvergleich wieder zu.

«Das Wachstum ist zurück», sagte Konzernchef Peter Löscher. «Siemens gewinnt weiter an Fahrt und geht gestärkt aus der Krise.» Für das laufende Geschäftsjahr, das Ende September abläuft, hob Löscher die Prognose nochmals leicht an.

In seinen drei Kerngeschäftsfeldern Industrie, Energie und Gesundheit peilt Siemens nun ein Ergebnis «deutlich» über dem Rekordwert des Vorjahres von 7,5 Milliarden Euro an. Bisher wollte der Konzern lediglich besser abschneiden als vor Jahresfrist, hat aber in den ersten neun Monaten bereits 6,7 Milliarden Euro eingefahren. Beim Umsatz von 76,7 Milliarden Euro bleibt Siemens bei seiner bisherigen Prognose und stellt sich weiter auf ein Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich ein.

Das konjunkturelle Umfeld sei solide und biete vor allem für umweltfreundliche Technologien gute Chancen, erklärte Löscher. «Die Erholung der Weltwirtschaft kommt weiter voran.» Regional sieht der Siemens-Chef vor allem in Schwellenländern gute Aussichten.

Im dritten Quartal kletterten die Auftragseingänge des Konzerns im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 20,87 Milliarden Euro. Damit kann sich Siemens jetzt auf ein Rekord-Auftragspolster von 89 Milliarden Euro stützen. Die kräftigsten Zuwächse gab es im Industriesektor, der ein Drittel mehr Bestellungen in die Bücher nahm.

Im Energiegeschäft profitierte Siemens von der lebhaften Nachfrage nach Windkraftanlagen, die dem Konzern in den vergangenen Monaten eine Reihe von Großaufträgen bescherte. Insgesamt verbuchte der Bereich erneuerbare Energien mit knapp 2,3 Milliarden Euro den höchsten Auftragseingang des Konzerns. Auch das Marktumfeld für die Medizintechnik habe sich weiter verbessert, sagte Löscher. Einzig im fossilen Kraftwerksgeschäft gingen die Bestellungen zwischen April und Juni zurück.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um vier Prozent auf 19,17 Milliarden Euro. In den drei Sektoren Industrie, Energie und Gesundheit schnellte das Ergebnis um 40 Prozent in die Höhe auf den Rekordwert von 2,33 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,44 (Vorjahr: 1,32) Milliarden Euro.