Frankfurt/Main (dpa) - Theo Zwanziger will wie erwartet erneut für das Amt des DFB-Präsidenten kandidierten. Das sagte er der «Bild»-Zeitung. Der Chef des Deutschen Fußball-Bundes hatte vor anderthalb Wochen über «Amtsmüdigkeit» geklagt und es offen gelassen, ob er sich beim Verbandstag am 21. und 22. Oktober in Essen zur Wahl für eine dritte Amtszeit stellt. Die erneute Kandidatur Zwanzigers galt schon zuvor als so gut wie sicher.

