Berlin (dpa) - Der Absturz der Union in einer Umfrage unter die 30-Prozent-Marke hat in der CDU Unruhe ausgelöst. Zugleich wurde neue Kritik an FDP-Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle laut. Wenn Koalitionen nicht mit einer Stimme sprechen, dann sei das der Bevölkerung schwer vermittelbar, sagte Sachsen-Anhalts CDU-Chef Thomas Webel dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Kritik kam auch vom sächsischen CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. Brüderle hatte gefordert, die gesonderte Garantie der Rentenhöhe wieder abzuschaffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.