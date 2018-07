Bernburg (dpa) - Ein 18-Jähriger Täter hat in Bernburg in Sachsen- Anhalt einen vier Jahre jüngeren Jugendlichen angezündet. Er schnitt seinem Opfer die Haare ab, übergoss ihn mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete diese an. Der 14 Jahre alte Junge erlitt Verbrennungen zweiten Grades. Das Geschehen am vergangenen Freitag hat ein dritter Mann mit einem Handy gefilmt. Gegen den mehrfach vorbestraften Täter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen. Das Motiv der Tat ist unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.