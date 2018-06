Duisburg (dpa) - Die Rücktrittsforderungen an den Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland werden immer lauter. Nach der Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten demonstrierten am Vormittag rund 200 Duisburger vor der Rathaus. Sie riefen «Sauerland weg» und forderten den OB vergeblich auf, herauszukommen. Auch NRW- Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Innenminister Ralf Jäger hatten Sauerland in Interviews mit Medien indirekt nahegelegt, sein Amt niederzulegen.

