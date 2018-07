Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist im Zuge einer schwächeren Wall Street ins Minus gedreht. Zum Handelsschluss verbuchte der deutsche Leitindex ein Minus von 0,72 Prozent auf 6134 Zähler. Der MDax sank um 1,06 Prozent auf 8405 Punkte, der TecDax büßte 1,04 Prozent auf 771,61 Punkte ein. Bis kurz nach Börseneröffnung in New York hatte der Dax noch deutlich im Plus notiert. Der EuroStoxx 50 ging 0,48 Prozent tiefer bei 2752 Punkten aus dem Handel. Der CAC-40-Index in Paris und der Londoner FTSE 100 gaben ebenfalls nach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.