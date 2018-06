Barcelona (dpa) - Erfolg für 5000-Meter-Läufer Arne Gabius: Er hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona das Finale erreicht. Dem 29 Jahre alten Tübinger reichte am Abend Halbfinal- Platz 13 in 13:39,78 Minuten für den Endlauf am Samstag. Vorlauf- Schnellster war Hayle Ibrahimov aus Aserbaidschan in 13:32,98 Minuten.

