Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Christina Applegate (38) hat all die typischen Symptome: «Den Heißhunger, die Übelkeit am Morgen, die Psychosen...», erzählte die werdende Mutter in einem Fernsehinterview laut «Usmagazine.com».

«Oh mein Gott, die Übelkeit ist so schlimm», stöhnte Applegate. Die Schwangerschaft mache sie auch «ein bisschen verrückt». Manchmal würde sie grundlos laut schreien, plauderte sie weiter aus. Erst kürzlich hatten Applegate und ihr Verlobter, der Musiker Martyn Lenoble (41), die Schwangerschaft bekannt gegeben. Das Paar ist seit zwei Jahren zusammen, im Februar hatte der holländische Bass-Spieler um Applegates Hand angehalten.