Johannesburg (dpa) - Deutschland trifft im Halbfinale der Fußball- WM auf Spanien. Der Europameister gewann im Viertelfinale gegen Paraguay mühevoll mit 1:0 und qualifizierte sich als letztes Team für die Vorschlussrunde. Mit seinem fünften Turniertor entschied David Villa in der 83. Minute die Partie in Johannesburg für Spanien. Beide Mannschaften hatten jeweils einen Foulelfmeter vergeben. Am Nachmittag hatte sich die deutsche Mannschaft durch ein 4:0 gegen Argentinien zum zwölften Mal für ein WM-Halbfinale qualifiziert.

