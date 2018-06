Brasília (dpa) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist zu einer zehntägigen Afrikareise aufgebrochen, an deren Ende ein Besuch des Endspiels der Fußball-WM steht. Bis dahin macht Lula auf seiner letzten großen Auslandsreise vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien am 3. Oktober in mehreren afrikanischen Ländern Station. Den Auftakt machen heute die Kapverdischen Inseln. Es folgen Äquatorialguinea, Kenia, Tansania, Sambia und zum Schluss Südafrika.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.