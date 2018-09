Hamburg (dpa) - Die Umweltorganisation Greenpeace protestiert weiter gegen Tiefseebohrungen. Die Erfahrungen aus der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko zeigten, dass Tiefseebohrungen nicht beherrschbar seien, erklärte Greenpeace in Hamburg. Der BP-Konzern versuche seit mehr als zehn Wochen vergeblich, das Leck zu stopfen. Zugleich solle die Ölförderung in der Tiefsee weiter ausgebaut werden. Greenpeace- Aktivisten wollen heute in Hamburg, Berlin, München und Essen vor Aral-Tankstellen demonstrieren. BP verkauft seine Kraftstoffe in Deutschland vor allem unter dieser Marke.

