Neuruppin (dpa) - Ein Berliner Polizist ist für den Todesschuss auf einen Kleinkriminellen zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Neuruppin sah den Vorwurf des Totschlags in einem minderschweren Fall als erwiesen an. Der Kommissar hatte den gesuchten Mann am Silvesterabend 2008 in Schönfließ bei Berlin aus nächster Nähe durch die Seitenscheibe eines Autos erschossen. Zwei weitere Beamte wurden wegen falscher Aussagen und Strafvereitelung im Amt zu Geldstrafen verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.