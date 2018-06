Johannesburg (dpa) - Partygirl Paris Hilton ist in Südafrika beim Rauchen eines Joints während des WM-Spiels Brasilien - Niederlande festgenommen worden. Das berichtet die südafrikanische Nachrichtenagentur SAPA. Die 29 Jahre alte Hotelerbin sei nach dem Spiel noch am späten Abend vor Gericht gebracht worden. Der Jet Set Star habe nach kurzer Zeit den Gerichtssaal, ihr Gesicht mit einem dunkeln Strickjacke verdeckt, verlassen können. Hilton hält sich mit ihrer Schwester Nicky in Südafrika auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.